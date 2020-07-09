ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتعافي الاستهلاك الأمريكي من الوقود

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 9 يوليو 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً عند الإغلاق، مدعومةً بتعافي الاستهلاك الأمريكي من الوقود.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 21 سنتا إلى 43.29 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً لتغلق عند 40.90 دولار للبرميل.

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