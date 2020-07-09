جنـي أربـاح بالأسـهم.. والمؤشـرات تحتفـظ بنقـاط الدعـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت أسواق المال المحلية لعمليات جني أرباح منطقية استهدفت قطاعات في العقار والبنوك بالدرجة الأولى، عقب ارتفاعات متتالية لبعض الأسهم، إلا أن المؤشرات العامة لسوقي أبوظبي، ودبي، حافظت على نقاط دعم تؤهلها لتحقيق اختراقات فنية جديدة. وسيطرت التراجعات بصورة شبه جماعية على «القياديات»، مع تراجع «إعمار العقارية» 1.79% و«الدار» 2.7% و«دبي الإسلامي» 1.02% و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» 1.59% و«أبوظبي الإسلامي» 1.31% و«أبوظبي التجاري» 1.78%، فيما ارتفع «اتصالات» 0.6%.

وعلى صعيد «شاشة الفئة الثانية» تعرض «أملاك» لجني أرباح تراجعت به 4.07% كما تراجع «دي إكس بي» 1.65%، أمام ارتفاع «آن ديجيتال» بنسبة 0.76%، في وقت اختفى العرض والطلب على بقية الأسهم الأخرى ضمن هذه الفئة.

ووصلت السيولة الإجمالية في الأسواق إلى 345.3 مليون درهم، منها 191 مليون درهم في دبي، و154.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 414.7 مليون سهم توزعت بواقع 250.7 مليون سهم في دبي، و164 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة فقط، فيما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة وجاء ذلك من خلال 4510 صفقات.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.69% إلى مستوى 2083.31 نقطة، مع نزول المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والخدمات والتأمين والسلع. وانخفض قطاع العقار 1.59% إثر نزول «إعمار العقارية» 1.79% و«إعمار للتطوير» 1.84% و«إعمار مولز» 0.67% و«الاتحاد العقارية» 5% و«أرابتك» 5% و«ديار» 2.44%. في مقابل ارتفاع «داماك» 1.07%.

وهبط قطاع البنوك 0.59% بعد هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.22% و«دبي الإسلامي» 1.02%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 0.18% مع ارتفاع «أرامكس» 1.79% رغم نزول «العربية للطيران» 1.65% واستقرار «الخليج للملاحة».

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.56% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.87% و«شعاع كابيتال» 2.31% في مقابل نزول «سوق دبي المالي» 0.61%.

سوق أبوظبي

من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.67% إلى مستوى 4311.86 نقطة نتيجة هبوط المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والتأمين.

وهبط قطاع البنوك 1.44% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.59% و«أبوظبي الإسلامي» 1.31%، و«أبوظبي التجاري» 1.78%.

وانخفض قطاع العقار 2.64% بعد انخفاض «الدار» 2.7% و«رأس الخيمة العقارية» 1.68%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.6% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.38% نتيجة ارتفاع «طاقة» 10.21% رغم تراجع «دانة غاز» 2.84% واستقرار «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير. واستقر قطاع الاستثمار مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.2% وانخفاض كل من «إشراق» و«الواحة كابيتال» بنسبة 1.3% و1.1% على التوالي.

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الأكثر تداولاً

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 28.35 مليون درهم، مغلقاً عند 2.74 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة بلغت نحو 28 مليون درهم، وأقفل عند 0.285 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 21.2 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 3.87 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «بنك الاستثمار» مغلقاً عند 0.53 درهم، من خلال صفقتين فقط، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 18.6 مليون درهم، وأقفل عند 11.12 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» واجتذب 14.35 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 3.78 درهم.

وسجل «اكتتاب» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 8.28% مغلقاً عند 0.17 درهم، وفي المقابل سجل «أرابتك» الانخفاض الأكثر وبالحد الأقصى بنسبة 5% مغلقاً عند 0.646 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق العاصمة «طاقة» 10.21% ليغلق عند 0.95 درهم، وبالعكس كان أكبر المتراجعين «القدرة القابضة» بنزوله 4.9% إلى 0.931 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 14 مليون درهم محصلة شراء، منها مليونا درهم محصلة شراء العرب، و4 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و8 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 14 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 14 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و7.66 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنين نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 14 مليون درهم محصلة بيع منها 8.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و5.73 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«أرامكس»، و«سوق دبي المالي»، و«دي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أرابتك»، و«إعمار العقارية»، و«أدنوك للتوزيع»، و«أبوظبي الأول».

المؤسسات

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 94 مليون درهم محصلة بيع، منها 17 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و77 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 94 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 17 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و77 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.