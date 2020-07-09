«دايملر» تعمق خفض التكاليف بعد خسارة فصلية متوقعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات أمس الأربعاء إن الشركة ستعمق خفض التكاليف نظراً لخسارة تشغيلية متوقعة في الربع الثاني من العام، وعلى الرغم من بعض المؤشرات على تعاف في الطلب على السيارات الفاخرة.

وقالت دايملر إن مبيعات مرسيدس بنز تراجعت بنحو 19% إلى نحو 870 ألف سيارة في النصف الأول من العام، على الرغم من أن العلامة حققت أفضل مبيعات للربع الثاني من العام حتى الآن في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس للمساهمين إنه على الرغم من الانتعاش في الصين فإن خسائر الشركة التي زادت في الشهور الماضية لن يتسنى التعافي منها بحلول نهاية العام، ما يستلزم المزيد من الخفض في التكاليف.

وقالت دايملر، التي من المقرر أن تعلن نتائجها للربع الثاني من العام في 23 يوليو/ تموز، إنها تتوقع تراجعاً كبيراً في المبيعات خلال هذه الفترة وأرباح تشغيل للمجموعة معدلة سلباً وتدفقات سيولة حرة سلبية في القطاع الصناعي.

وتتوقع الشركة أن تستغرق العودة إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا وقتاً طويلاً. وأشار كالينيوس إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل العام الحالي أسوأ ركود عالمي في قرن تقريباً.

وقال «مبيعات وإيرادات وأرباح وحدات المجموعة ستكون على الأرجح أقل هذا العام بقارنة بعام 2019»، مضيفاً أن دايملر من الممكن أن تزيد الإنتاج بسرعة فور تعافي الطلب مجدداً.

وقال كالينيوس «تسليمات مبيعات التجزئة للسيارات على مستوى العالم زادت بالفعل في يونيو/ حزيران بشكل طفيف عن مستوى العام السابق من جديد». (رويترز)