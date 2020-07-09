شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ 2011 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز سعر أونصة الذهب 1800 دولار أمس الأربعاء، لأول مرّة منذ العام 2011، إذ استفاد المعدن الثمين من وضعه كملاذ آمن في وقت يثير تفشي كوفيد-19 مخاوف اقتصادية عالمية.
وبلغ سعر أونصة الذهب 1800,86 دولار في سوق لندن للسبائك، وهو أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات ونصف في وقت زادت جاذبية المعدن بالنسبة للمستثمرين في ظل ضعف الدولار.
وفي أسواق العملات، تمسك الدولار بمكاسبه أمس الأربعاء حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجدداً طلب الملاذ الآمن على العملة الأمريكية.
وانخفض اليوان الصيني على نحو طفيف مقابل الدولار ليوقف موجة صعود استمرت يومين بعدما حدد البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف للعملة عند مستوى أقل من المتوقع.
وجرى تداول بقية العملات الآسيوية في نطاقات محدودة حيث تنذر زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بالعودة إلى تطبيق إجراءات عزل عام.
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