شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع وسط تجاذبات في الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - النفط يتراجع وسط تجاذبات في الأسواق تاريخ النشر: 09/07/2020 استمع تراجعت أسعار النفط الأربعاء حيث انخفض برميل مزيج برنت 0.46% إلى 42.8 دولار بينما هبطت عقود الخام الأمريكي 0.5% إلى حدود 40 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من موجة فيروس كورونا الثانية، فيما لا تزال السوق تتلقى بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وأغلقتِ أسعار النفط بلا تغير يذكر الثلاثاء مع تجاذب السوق بين مخاوف بشأن الطلب وسط قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوقعات للحكومة الأمريكية بانخفاض إنتاج الخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة سِنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.

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