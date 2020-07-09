«أبوظبي الأول» يطلق حل سداد موحداً لرواتب العمالة المنزلية

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وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لإطلاق حل سداد موحد خاص بالعمالة المنزلية، وتم إطلاق هذه المبادرة لتسهيل عملية تحويل الرواتب الشهرية الخاصة بالعمالة المنزلية في كافة أنحاء دولة الإمارات عبر وسيلة تتسم بالمصداقية والشفافية إلى جانب كونها غير نقدية. ويتم إيداع الرواتب مباشرة في حسابات البطاقات المصرفية الخاصة بالعمالة، والمرتبطة مباشرة بمحفظة Payit الإلكترونية.

وبموجب هذه الاتفاقية يطلق بنك أبوظبي الأول بطاقة Dwallet الحصرية مسبقة الدفع التي تتيح لحامليها الوصول مباشرة إلى رواتبهم بأسلوب آمن. وتعدّ هذه الخطوة بديلاً للمدفوعات النقدية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين القيام بعمليات السداد الإلكترونية وتحويل الأموال بين الأصدقاء أو دفع قيمة المشتريات أو الفواتير، بالإضافة إلى شراء أرصدة لهواتفهم المتحركة وإرسال الأموال إلى بلدانهم بسهولة وسلاسة باستخدام الخدمات المتكاملة التي توفرها محفظة Payit الإلكترونية من بنك أبوظبي الأول.

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: سنواصل العمل على إثراء الحلول الرقمية المتاحة لكافة فئات العملاء وتعزيز كفاءتها، بالتعاون مع شركائنا من القطاع الحكومي في دولة الإمارات.