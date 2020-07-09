«الاتحاد للطيران» تطلق خريطة تفاعلية للوجهات و«كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أبرمت «الاتحاد للطيران» شراكة مع «سيتاتا» وهي شركة إدارة مخاطر السفر الكندية، لإطلاق خريطة تفاعلية عبر موقع شركة الطيران الرسمي، تتيح لضيوف الاتحاد إمكانية الحصول على معلومات عامة وشاملة حول الوضع القائم المتعلق بفيروس كورونا في كل وجهة من وجهات الاتحاد للطيران.

وتعتمد خريطة السفر على خوارزميات حاسوبية متقدمة لتقصي أحدث معلومات السفر من خلال البيانات والتصريحات الإعلامية العالمية، والتي يتم تحديثها بسرعة عبر منصتها. كما تستمد معلوماتها من التصريحات والإعلانات التي تنشر على المواقع الرسمية الحكومية. ويقوم فريق تحليل المعلومات من «سيتاتا» بفحص الأخبار والتصريحات والتأكد من صحتها وتحديثها على الدوام. وذلك بدوره يتيح لضيوف الاتحاد مصدر معلومات سهلاً وسريعاً يمكنهم العودة إليه للتأكد من وضعهم خطط سفر مطلعة ووافية.

وتوفر الخريطة معلومات هامة من شأنها أن تؤثر في ترتيبات سفر الضيوف والتي تتضمن القيود المفروضة على الحدود، ومواعيد الحظر، والتدابير الاحترازية الإلزامية، وشروط الحجر الصحي، وعمليات المطار والرحلات وعدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 في كل وجهة. ويمكن للضيوف الوصول إلى خريطة السفر مباشرة عبر موقع الشركة etihad.com تحت عنوان «دليل الوجهة/ destination guidelines».