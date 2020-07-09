بالصور: حركة سلسة للقادمين عبر مطار دبي الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

رصدت عدسة ”الخليج 365” حركة سلسة للمسافرين الدوليين القادمين عبر مطار دبي الدولي، مع السماح للسياح الدوليين بدخول دبي اعتباراً من 7 يوليو/تموز 2020، وذلك وسط تدابير وإجراءات وقائية معززة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والموظفين.

ويشهد مطار دبي الدولي تزايداً في حركة المسافرين وخاصة مع تشغيل رحلات شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» والتي تساهمان بشكل كبير في حركة المسافرين الدوليين عبر مطار دبي الدولي.

وتواصل مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة العملاء من خلال مجموعة من التدابير الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

ويشهد مطار دبي الدولي عودة تدريجية لنشاط قطاع الطيران التجاري خلال يوليو/ تموز الجاري، مدعوماً برحلات شركات الطيران الوطنية مثل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، إضافة إلى استئناف بعض شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى المطار.

وبحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أوه إي جي» المتخصصة في تحليل بيانات الطيران، شهد مطار دبي الدولي نمواً كبيراً في السعة المقعدية خلال يوليو/ تموز الجاري، بنسبة 125.6% وذلك مقارنة مع السعة المقعدية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار التقرير إلى أن السعة المقعدية في مطار دبي الدولي وصلت خلال يوليو الجاري إلى نحو 1.2 مليون مقعد، لكنها لا تزال دون مستويات يوليو 2019 بنسب كبيرة.

ومن المقرر أن ترتفع السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استئناف شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى زيادة رحلات الناقلات الوطنية خاصة «طيران الإمارات».



وتشغل «طيران الإمارات» خلال يوليو 2020، خدمات ركاب منتظمة إلى 52 محطة ضمن شبكة وجهاتها، واستأنفت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 7 يوليو لجميع الوجهات المعلنة، حيث قدمت الناقلتان دفعة قوية لعمليات المطار في إطار العودة التدريجية للقطاع بعد توقف شبه تمام في حركة المسافرين منذ نهاية مارس الماضي، كما أعلنت بعض الناقلات الدولية مثل «طيران الخليج» و«لوفتهانزا» و«مصر للطيران» إعادة تشغيل رحلاتها ومن إلى المطار.

كما بيّن التقرير أن السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط بلغت نحو 9.8 مليون مقعد، بعد أن أضافت المنطقة نحو 3.6 مليون مقعد جديد.

وأوضح تقرير «أوه إيه جي» أن شركات الطيران العالمية، زادت السعة المقعدية خلال يوليو بنسبة 50% مقارنة مع يونيو الماضي، لكنها لا تزال دون مستويات يوليو 2019 بنسبة 47%.

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وشهدت أوروبا أكبر زيادة في عدد المقاعد، من خلال إضافة 34.6 مليون مقعد من المقرر أن يتم تشغيلها هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي في الوقت الذي تستعد شركات الطيران لتوفير خدماتها خلال الصيف، حيث وصلت السعة المقعدية في أوروبا الآن إلى 67.3 مليون.

وجاء مطار هانيدا طوكيو كأكبر مطار في العالم خلال هذا الشهر من حيث السعة المقعدية بـ 3.2 مليون مقعد، ثم «غوانزو» بنحو 3.1 مليون مقعد.