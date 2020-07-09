شكرا لقرائتكم خبر عن رصيد تبرعات وارن بافيت 37 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت تبرعاته الخيرية السنوية بقيمة 2.9 مليار دولار إلى المؤسسات الخمسة التي اختارها لإعطائها الجزء الأكبر من ثروته.
وأعلن «بافيت» تبرعه بـ 15.9 مليون سهم من الفئة الثانية لشركته «بيركشاير هاثاواي»، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار إلى 5 مؤسسات خيرية.
وبعد الإعلان الأخير، وصلت القيمة الإجمالية لتبرعات «وارن بافيت» إلى أكثر من 37 مليار دولار منذ عام 2006.
وكان الملياردير الأمريكي أعلن أنه سيتبرع بأكثر من 99% من ثروته، وسيذهب الجزء الأكبر إلى مؤسسة «بيل آند ميلندا جيتس»، وأخرى أسستها زوجته الراحلة «سوزان طومسون بافيت» بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات تدار من قبل أولاده الثلاثة.
وبعد تقديم أحدث تبرع، يظل بافيت يحتفظ بـ248.7 ألف سهم من الدرجة الأولى من «بيركشاير هاثاواي»، التي تقدر بنحو 67.5 مليار دولار.
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