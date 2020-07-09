بالصور: لامبورغيني سيان رودستر بمحرك V12 وأحدث تقنيات المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّم 'أوتوموبيلي لامبورغيني‘ طرازها الجديد الرائع 'لامبورغيني سيان رودستر‘ الذي يُعتبَر سيارة رياضية فائقة مكشوفة هجينة بإصدار محدود تتميّز بهندستها المتمحورة حول محرّك V12 الأيقوني من 'لامبورغيني‘، وهي تتمتّع بتقنيات هجينة فريدة، وتقدّم أداءً متفوّقاً من 'لامبورغيني‘ يتناغم مع التقنيات الهجينة. ويضع تصميم 'سيان رودستر‘ ذات السقف المكشوف مجموعة حصرية من السائقين وسط واحدة من أروع قمرات القيادة على الإطلاق، إذ إنها سيارة مكشوفة للقيادة المثيرة دوماً في الهواء الطلق مع نغمة فريدة من محرّك V12 الذي يُعدّ أقوى محرّك من 'لامبورغيني‘ حتى هذا التاريخ، إضافة إلى إتاحة الاستمتاع بالأداء الاستثنائي. وفي الوقت ذاته، يبرز دور 'سيان رودستر‘ الريادي على الدرب الذي تسير فيه 'لامبورغيني‘ نحو جعل سياراتها كهربائية في المستقبل.حول هذه السيارة، قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 'أوتوموبيلي لامبورغيني‘: "تجسّد 'سيان رودستر‘ روح 'لامبورغيني‘ بشكل كامل. فهي تعبير عن التصميم الأخّاذ والأداء الاستثنائي، لكن بشكل أهم تتبنّى تقنيات مستقبلية مهمّة. فنظام توليد الحركة الهجين المبتكَر في 'سيان‘ يحتفي بالتوجّه الذي تعتمده السيارات الرياضية الفائقة من 'لامبورغيني‘، وتؤكّد 'سيان رودستر‘ المكشوفة على رغبة الاستمتاع بنمط حياة 'لامبورغيني‘ الأرقى مع مضيّنا نحو الغد الذي يتطلّب جعل السيارات كهربائية مستقبلاً."سوف تظهر 'سيان رودستر‘ للمرّة الأولى بلون أزرق Blu Uranus والذي تم اختياره بشكل خاص من قِبَل مركز Centro Stile لدى 'لامبورغيني‘ بالتعاون مع قسم Ad Personam التابع للشركة، واللذين يعملان معاً مع كل عميل لسيارة 'سيان‘ لأجل تنفيذ عملية التخصيص الكاملة للألوان واللمسات النهائية التي تميّز سيارته الرودستر. وعبر تجسيد لون زرقة السماء وخضرة البساتين، والارتقاء بمشاعر الحرّية ومتعة القيادة المتوفرة عبر أداء 'سيان رودستر‘ المكشوفة، تأتي السيارة مزوّدة بعجلات مع لمسة فريدة بلون Oro Electrum النهائية، وهو لون اختارته 'لامبورغيني‘ للإشارة إلى الناحية الكهربائية للسيارة. أما المقصورة الداخلية المكمِّلة للتصميم العام فهي عبارة عن جمع أنيق بين الأبيض وتفاصيل بلون أزرق Blu Glauco مع عناصر أنيقة من الألمنيوم المتألّقة بلون Oro Electrum، حيث تبرز فتحات الهواء بالتصميم الجديد والتي يتم إنتاجها بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D، كما تتيح التخصيص عبر تضمينها الأحرف الأولى من اسم العميل.





تصميم للمستقبل



تؤكّد 'لامبورغيني سيان رودستر‘ على التصميم المستقبلي لسيارة الكوبيه، لكن كسيارة رودستر حقيقية فإنها تضفي المزيد من النقاء عبر قمرة القيادة المكشوفة. فالمنظر العُلوي لسيارة 'سيان رودستر‘ يحاكي نمط خط periscopio الأيقوني المستوحى من أول سيارة 'كونتاك‘ (Contach)، حيث يعبر بشكل قطري من قمرة القيادة إلى الجهة الخلفية ويصل بتميّز إلى الدافقات الهوائية الإيروديناميكية خلف السائق والراكب الجانبي. أما المنحنيات الطويلة المصقولة لسيارة 'سيان‘ والأجنحة الهوائية الحصرية، فإنها تمنح 'سيان رودستر‘ شكلاً قوياً لا يمكن أن تخطئه العين. وتشتمل المقدِّمة المنخفضة جداً للسيارة، والمدمَجة فيها فاصلة هوائية من ألياف الكربون، على أضواء 'لامبورغيني‘ الأمامية الأيقونية على شكل حرف Y.

يشكّل التصميم النقي والمنظَّم لسيارة 'سيان‘ تعبيراً واضحاً عن الكفاءة الإيروديناميكية المعزَّزة للسيارة وقوّتها التقنية، حيث يتم توجيه الدفق الهوائي من الفاصلات الهوائية الأمامية عبر الغطاء الأمامي ثم من خلال منافذ ومخارج الهواء الجانبية وفوق الجناح الخلفي، دون أي فقدان للفعالية الإيروديناميكية بسبب تصميم الرودستر بدون سقف. وتستخدم دوّارات التبريد الفعّالة في الجهة الخلفية تقنية مواد علمية فريدة تحمل براءة ابتكار من 'لامبورغيني‘، ويتم تحفيز عمل الدوّارات عبر تفاعل عناصر مواد ذكية مع الحرارة التي يولّدها نظام العادم، مما يجعلها تدور وتمنح حلاً تبريدياً أنيقاً وخفيف الوزن.

تتبنّى الجهة الخلفية الجامحة والقوية للسيارة نمط التصميم السداسي المثير من 'لامبورغيني‘، بما في ذلك الأضواء الخلفية سداسية الشكل المستوحاة من طراز 'كونتاك‘ (Countach). ويندمج الجناح الخلفي ضمن الشكل العام ويمتد للخارج فقط أثناء القيادة لتعزيز مستويات الأداء.





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اعتماد التقنيات الهجينة



يشتمل الشاسيه القوي المنخفض على نظام توليد الحركة V12 من الجيل المقبل. وتعني كلمة 'سيان‘ (Sián) باللغة البولونية الإيطالية المحلّية 'الوميض‘ أو 'البرق‘، مما يشير إلى عملية جعل 'سيان رودستر‘ كهربائية كجزء من الاستراتيجية الهجينة المستقبلية، بينما يتم الحفاظ على المشاعر الاستثنائية والأداء الديناميكي المتوارَث في سيارات 'لامبورغيني‘ الرياضية الفائقة ذات السفط الطبيعي.

ويوفر النظام الهجين لسيارة 'سيان رودستر‘ أعلى قوّة ممكنة عبر الحل الأخف والذي يجمع بين محرّك V12 مع نظام توليد حركة جديد. ويتكامل مولّد كهربائي بقوّة 48 فولت يولّد 34 حصاناً مع علبة التروس لتوفير استجابة فورية وأداء محسّن. كما يدعم المولّد الكهربائي المناورات منخفضة السرعة مثل الرجوع للخلف والركن عبر الطاقة الكهربائية.

وتشتمل 'سيان رودستر‘ على المكثِّف الفائق المبتكَر الذي يُعدّ التقنية الأولى من نوعها عالمياً لتخزين الطاقة بمقدار عشر مرّات أكثر من بطارية أيونات الليثيوم. ومن خلال موقعه بين قمرة القيادة والمحرّك، فإنه يضمن التوزيع المثالي للوزن. وبفضل قوّته التي تزيد ثلاث مرّات عن البطارية من الوزن ذاته، ووزنه الأقل ثلاث مرّات من بطارية تنتج نفس الطاقة، فإن النظام الكهربائي مع المكثِّف الفائق والمولّد الكهربائي يزن فقط 34 كيلوغراماً، وبالتالي فإنه يحقّق معدّل وزن - إلى - قوّة مميّز عند 1.0 كلغ/حصان. ومن شأن تدفّق الطاقة المتماثلة أن يضمن الفعالية ذاتها في دورتي الشحن والتفريغ معاً، وبالتالي فإنه الحل الهجين الأخف وزناً والأكثر كفاءة.

تجتمع هذه التقنية المتقدِّمة مع محرّك V12 الذي يشتمل على صمّامات سحب من التيتانيوم، وهو معزَّز أكثر ليولّد 785 حصاناً (577 كيلوواط) عند 8,500 دورة بالدقيقة. وعبر جمع هذا مع الطاقة الإضافية البالغة 34 حصاناً والناتجة عن النظام الهجين، فإن 'سيان رودستر‘ تولّد 819 حصاناً (602 كيلوواط) وتمكّن الوصول إلى سرعة قصوى تزيد عن 350 كلم/ساعة.



تتضمّن 'لامبورغيني سيان رودستر‘ نظام كبح متجدّد عالي التقنية جرى تطويره خصّيصاً من قِبَل 'لامبورغيني‘. ويعمل السلوك المتماثل للمكثِّف الفائق - والذي خلافاً لبطاريات أيونات الليثيوم العادية يمكن شحنه وتفريغه عبر الطاقة ذاتها - على شحن نظام تخزين طاقة 'سيان‘ بالكامل في كل مرّة يتم الكبح بالسيارة. وهذه الطاقة المخزَّنة تولّد دفعة من القوّة المتاحة بشكل فوري، مما يمكّن السائق من الاستعانة مباشرة بالعزم الزائد عند التسارع، وذلك حتى 130 كلم/س عند انفصال المولّد الكهربائي أوتوماتيكياً، مما يحسّن مرونة المناورات ويجعلها أسرع بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع سيارة بدون هذا النظام.

كما يتيح النظام المبتكَر التسارع الفوري عند السير بنِسَب السرعات المنخفضة، مع الحصول على قوّة جر محسَّنة يوفرها الجمع بين محرّك V12 والنظام الهجين. وتستطيع 'سيان رودستر‘ التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة في أقل من 2.9 ثواني. ويظهر التحسّن في مرونة المناورات بشكل واضح أكثر أيضاً، وعلى سبيل المثال تتحسّن قوّة الجر بنسبة تصل إلى 10 بالمئة عند اعتماد نسبة السرعة الثالثة.

تستفيد 'لامبورغيني سيان رودستر‘ من مستوى معزَّز من راحة القيادة والمتاحة عبر النظام الهجين، إلى جانب السيطرة والأداء الديناميكيين. ويتم تخطّي لحظة الإحساس بالتباطؤ وفقدان العزم خلال تبديل التعشيقات المترافق مع محرّك الاشتعال التقليدي عبر توفر العزم الزائد الذي يقدّمه المولّد الكهربائي الهجين. وبالتالي، سيشعر السائق بالسحب الخلفي جرّاء التسارع، مع إلغاء أي حركات اهتزاز غير مريحة.