دبي وجهة سياحية عالمية برؤية وتشجيع ودعم محمد بن راشد

عندما انطلقت أول رحلة لطيران الإمارات من دبي في عام 1985، لم يكن يتوقّع العالم أن تتمكّن هذه المدينة الصغيرة من التحليق عالياً في السماء. ومنذ ذلك الحين، حقّقت دبي الكثير من الإنجازات على الصعيد السياحي، وعزّزت من مكانتها المتميّزة لتحلّ في عام 2019 في المركز الرابع كأكثر الوجهات العالمية استقطاباً للزوّار مع استقبالها حوالي 16.73 مليون زائر، لتتجاوز بذلك معدّلات وتوقّعات النمو العالمي.

وقالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» في مقدمة التقرير السنوي لعام 2019، الذي صدر أمس الأول الثلاثاء: «لا شك أنّ رؤية وتشجيع ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ساهمت في التطوّر الهائل الذي شهدته المدينة من قرية صغيرة تعمل بالصيد والتجارة إلى وجهة سياحية عالمية، وهو ما يعكس روح التحدّي والإصرار والمثابرة التي تتمتّع بها القيادة الحكيمة وكذلك الناس ما رسّخ من مكانتها العالمية».



الواقع الجديد أتاح إمكانيات هائلة للتفكير بطريقة مختلفة



وأوضحت أنه بالنظر إلى الانجازات التي تحققت خلال العام 2019 ومن منظور جديد كلياً، يتوجب علينا إيلاء مجموعة من العوامل التي يتطلع إليها المسافرون أهمية أكبر مثل سهولة وسرعة إجراءات الوصول إلى الوجهة السياحية ومعايير السلامة المتبعة فيها. وبالرغم من التقنيات الحديثة التي شهدها قطاع السياحة والسفر خاصة مع استخدام الحلول الذكية من قبل المسافرين، فإن تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) الكبير لم يكن متوقعاً والعالم بأكمله الآن مشغول بإيجاد حلول لها.

وذكرت «دبي للسياحة»: «لقد كان قطاع السفر والسياحة من بين القطاعات الأولى التي تأثّرت بكوفيد-19، حيث طالت تداعياته كافة القطاعات. ومع ذلك، أتاح الواقع الجديد إمكانيات هائلة للتفكير بطريقة مختلفة، وكذلك تكثيف الجهود مع الشركاء لإيجاد حلول مبتكرة وسريعة. وما زال لدينا فرصة إعادة التفكير بالقطاع ووضع تصوّر جديد له وصياغته بطريقة مغايرة لم يسبق لها مثيل، وكذلك كيفية الاستجابة والتطوّر والابتكار وهو ما سيضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق الريادة للقطاع ووضعه على المسار الطبيعي الجديد لضمان مستقبل واعد للسياحة العالمية».





مرونة عالية في التعامل مع المعطيات بهدف تحفيز النمو



وركّزت «دبي للسياحة» بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على المحافظة على صحّة وسلامة سكّانها وزوّارها، في ظل الإدارة الفعّالة لحكومة الإمارات في التعامل مع أزمة كورونا حتى الآن. وسارعت المدينة أيضاً إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة النشاط الاقتصادي، واستجابت بمرونة عالية لمتغيّرات السوق، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار وتوفير الدعم للشركات بما يمكّنها من الصمود أمام هذه التحدّيات وتجاوز آثارها على المدى القصير.

وأضاف التقرير: «بناءً على أولويتنا الإستراتيجية لضمان استدامة المشاريع والأعمال مع إعادة فتح القطاع بسرعة متى أمكن ذلك في مختلف أنشطته بما فيها الضيافة، ومناطق الجذب المتنوعة، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم وكذلك سائر الأنشطة الأخرى التي تعتبر مقوّمات أساسية لدبي، فإنّنا نواصل اتباع مرونة عالية في التعامل مع المعطيات بهدف تحفيز النمو. لقد كانت المنظومة الواسعة للاستعداد لعودة قطاع السياحة دليلاً على التضامن والالتزام من قبل جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن شبكة علاقاتنا الدولية، التي سيبقى لها دور فعّال في مساعدة دبي على جذب ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم».



استعادة الزخم السياحي في 2021 وما بعده

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ويتابع التقرير: «لا شك في أنّ التطوّرات التي سنشهدها مع نهاية عام 2020، وكذلك آثارها على نتائج القطاع ستكون مختلفة بشكل كبير عمّا شهدناه في العام الماضي، حيث إنّ تأثير الجائحة سيغيّر بشكل ملحوظ سلوك المسافرين وأيضاً توقّعاتهم سواء ضمن فئة الزوّار بغرض الأعمال أو الترفيه. ومع ذلك، سيكون هناك العديد من الأمور والنقاط المهمة من عام 2019 التي يمكننا أن نتعلّم منها ونجعلها قاعدة أساسية لنا وكذلك اتخاذها خطة جاهزة للبناء عليها أثناء تطلّعنا لاستعادة الزخم السياحي في عام 2021 وما بعده».



بداية 2020 سجلت نمواً 4.2% في أعداد الزوار



تواصل الأداء القوي لقطاع السياحة في دبي مع بداية العام 2020 مع استقبال المدينة أكثر من 3،27 مليون زائر دولي لليلة واحدة خلال شهري يناير وفبراير بنسبة زيادة 4،2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019. وكانت هذه النتائج مميزة بالنظر إلى التحديات وقيود السفر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتطورات المتسارعة خلال الربع الأول من العام ذاته والإغلاق الكلي لأسواق رئيسية مثل الصين. وتأثرت كافة الأسواق الرئيسية لدبي بانتقال عدوى الفيروس من خلال تطبيق قيود على السفر بدرجات متفاوتة للحد من انتشار العدوى ولمكافحة الفيروس ضمن سكان تلك الدول. ومع مراحل تطور الفيروس ومدى انتشاره يمكن توقع إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة السفر على مراحل خلال الأشهر المقبلة وانحسار حالة الطوارئ.



حلول تقنية متطورة للحد من انتشار العدوى



وكانت دولة الإمارات سباقة في تطبيق سلسلة من الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتوافقة مع أعلى معايير الصحة والسلامة بما فيها تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والفحوص السريعة ما جعلها ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم استجابة لفيروس كورونا «كوفيد- 19» لجهة عدد الفحوص لكل مليون نسمة.

واعتمدت دبي حلولاً تقنيةً متطورة للحد من انتشار العدوى ومراقبة القطاع السياحي إلى جانب إصدار توجيهات صارمة في المطارات والمواصلات العامة والفنادق والمطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة والوجهات والمرافق الترفيهية. ويبقى رضا الزوار الذي عبروا عنه مراراً وتكراراً لدى تقييم تجربة زياراتهم إلى دبي وضمان شعورهم بالاطمئنان على سلامتهم في كل الأوقات في سلم أولويات كافة شركاء قطاع السياحة في دبي.



التجاوب السريع استعداداً لـ«إكسبو 2020»



يعتمد قطاع السياحة في دبي أسس عمل قوية تضمن التجاوب السريع بعد إعادة افتتاح الأسواق أمام حركة الزوار الدوليين مع تجاوز مرحلة فيروس كورونا تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعية. وتبرز أهمية العام 2021 بالنسبة لدبي من خلال استضافتها الحدث العالمي إكسبو الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بعد أن تمت إعادة جدولته رسمياً خلال النصف الثاني من العام المقبل. ويتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي ينظم على مدى 180 يوماً ويشارك فيه أكثر من 190 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، أكثر من 25 مليون زائر.