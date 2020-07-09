«ألفاريز آند مارسال» تكشف عن تقريرها الأول الخاص بأداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”



أطلقت شركة «ألفاريز آند مارسال»، أول تقرير لها حول «أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية» والذي أظهر بأن كبرى البنوك في المملكة، أظهرت أداء متبايناً خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث شهدت البنوك تحسناً في كفاءة التشغيل وانخفاضاً في المخصصات وهو ما عوض التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط: «سعيدون بإطلاق النسخة الأولى من تقرير أداء القطاع المصرفي في السعودية، والذي يأتي في ظل ظروف مغايرة، خاصة مع وجود رغبة ملحة من القطاع المصرفي وقطاع الأعمال بشكل عام، لفهم مدى تأثير فيروس «كوفيد- 19» على أداء أكبر البنوك في المملكة. ولقد لاحظنا في التقرير تحسناً في معدلات الربحية لكبرى البنوك السعودية خلال الربع الأول عام 2020».

نمو القروض

وعلى الرغم من تداعيات فيروس «كوفيد- 19»، إلا أن نمو القروض والسلف شهد ارتفاعاً بنسبة +4.9% على أساس فصلي في الربع الأول عام 2020. كما تحسنت معدلات الربحية بعد أن شهد العائد على حقوق المساهمين زيادة بنسبة 12.5% في الربع الأول عام 2020؛ حيث أسهم التحسن الملحوظ في كفاءة التشغيل وانخفاض المخصصات في إلغاء الآثار المترتبة عل تراجع الدخل التشغيلي، والذي انخفض بنسبة 1.6% على أساس فصلي، بعد أن انخفض دخل الفوائد بنسبة 3.9% على أساس فصلي. وقامت البنوك الكبرى بتخفيض أهدافها لعام 2020 نظراً للظروف الصعبة التي تواجهها الأسواق.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأخير من عام 2019 مع أدائها في الربع الأول في عام 2020، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات

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شهدت معدلات نمو القروض والسلف والودائع، زيادة في أكبر عشرة بنوك في المملكة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وعلى الرغم من إجراءات حظر التجول التي أعلنت عنها المملكة لاحتواء فيروس «كوفيد- 19» مع نهاية الربع الأول عام 2020، ارتفعت معدلات نمو القروض والسلف بنسبة 4.9% على أساس فصلي ونمت الودائع بنسبة 1.5% على أساس فصلي. وحققت معدلات نمو القروض والسلف نتائج أعلى في الربع الأول عام 2020 بالمقارنة مع معدلات النمو في الربع السابق (3.2%)، إلا أن نمو الودائع كان أقل خلال الربع الأول عام 2020 بالمقارنة مع الربع الأخير عام 2019 (4.8%). ونتيجة لذلك، شهد صافي القروض زيادة إلى نسبة الودائع بواقع 86.0% بعد أن كانت 83.2%.

أسهم الانخفاض في صافي دخل الفوائد على معدلات نمو الدخل التشغيلي؛ حيث انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 1.6% على أساس فصلي، بعد أن انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 3.9% على أساس فصلي. وانخفض صافي الفوائد نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة. إلا أنه تم تعويض ذلك جزئياً بسبب زيادة في الدخل من غير الفوائد، والتي شهدت نمواً بنسبة 7%. وارتفع الدخل من غير الفوائد بعد أن نجحت بعض البنوك في تحقيق إيرادات قوية من التداول في الربع الأول عام 2020.

وأثرت أسعار الفائدة المنخفضة في صافي هامش الفائدة؛ حيث انخفض مؤشر صافي هامش الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.2% في الربع الأول عام 2020، وذلك بسبب انخفاض عائدات الائتمان بمقدار 59 نقطة أساس. وحقق صافي هامش الفائدة مستويات منخفضة طوال الربع الأول عام 2020، وهو ما أظهرته نتائج معظم البنوك في المملكة.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بعد أن شهدت ارتفاعاً في الربع السابق؛ حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 35.1% في الربع الأول 2020، بالمقارنة مع 37.4% في الربع الأخير عام 2019. وانخفضت مصاريف التشغيل بنسبة 7.7%، مدعومة بإجراءات التكلفة الفعالة، وشهدت ستة من عشرة بنوك انخفاضاً في نسبة التكلفة إلى الدخل.

انخفاض المخصصات

وانخفضت المخصصات على أساس فصلي، لكنها حققت ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي؛ حيث انخفضت المخصصات بنسبة 21.8% على أساس فصلي، إلا أن القروض المتعثرة حققت زيادة بعد أن كانت 1.8% في الربع الأخير 2019 لتصل إلى 1.9% في الربع الأول 2020. وانخفض مؤشر تكلفة المخاطر من 1.09% في الربع الأخير 2019 إلى 0.82% في الربع الأول 2020. وعلى الرغم من ذلك انخفضت نسبة التغطية في الربع الأخير للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى 147.8%.

وشهدت الربحية تحسناً ملحوظاً؛ حيث أسهمت إجراءات التكلفة الفعالة وانخفاض المخصصات في تعويض آثار انخفاض أسعار الفائدة. وارتفع صافي الدخل بنسبة 13.% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك زاد العائد على حقوق المساهمين من 11.1% في الربع الأخير عام 2019 إلى 12.5% في الربع الأول عام 2020.

16 مقياساً

واعتمدت شركة ألفاريز آند مارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير: البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.