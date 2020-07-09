«آنت» تخطط لطرح عام أولي في هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن آنت جروب، وحدة التكنولوجيا المالية التابعة لشركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، تعتزم إجراء طرح عام في هونج كونج هذا العام وتستهدف تقييماً يربو على 200 مليار دولار.

وذكر المصدران وشخص ثالث مطلع أن شركة التكنولوجيا الناشئة الأعلى قيمة في العالم كانت تسعى لبيع أسهم في هونج كونج وبر الصين الرئيسي في الوقت نفسه لكنها تميل الآن بقوة نحو الطرح في هونج كونج أولاً حيث ستكون عملية الإدراج أكثر سلاسة على الأرجح.

وصرح أحد المصادر بأن الشركة تتطلع لبيع ما بين 5 و10% من أسهمها في طرح عام أولي ما يشكل إحدى أكبر عمليات الإدراج في العالم هذا العام.

وقالت المصادر، التي حذرت من أن التفاصيل لم تصغ بعد بشكل نهائي وهي عرضة للتغيير، إن الشركة عملت مع مستشاريها في الشهور الماضية على الطرح المزمع.

ورداً على ذلك، قالت آنت إن المعلومات بشأن خططها للطرح العام الأولي غير صحيحة. ولم ترد علي بابا حتى الآن على طلب للتعقيب.

وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن أسمائها نظراً لأن المعلومات خاصة.

وتتخذ شركة آنت من مدينة هانغتشو في شرق الصين مقراً وتملك مجموعة علي بابا القابضة 33 بالمئة منها ويديرها جاك ما مؤسس علي بابا.

وسيعزز إدراج آنت في هونج كونج، إحدى أكثر عمليات الطرح العام الأولي ترقباً وإثارة للجدل في العالم، مكانة المدينة كمركز عالمي لأسواق المال في وقت يواجه قادتها انتقادات شديدة بسبب فرض الصين قانون أمن قومي صارماً في الشهر الماضي.

(رويترز)