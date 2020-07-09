«دي.إتش.إل» تعتزم خفض 2200 وظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة الخدمات اللوجستية الألمانية «دي.إتش.إل» لخفض نحو 2200 وظيفة من العمال البريطانيين في مصانع جاكوار لاند روفر.

وقال الاتحاد التجاري البريطاني الإيرلندي «يونايتد يونيون» في بيان منشور على موقعه، الثلاثاء، إن خفض الوظائف يشكل أقل من 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في «دي.إتش.إل».

وأضاف الاتحاد أن «دي.إتش.إل» أشارت إلى أن نصف الوظائف التي تم خفضها يرجع إلى الهبوط في إنتاج السيارات والنصف الآخر نتيجة لوفورات الكفاءة المتوقعة، ومن المقرر أن تكون الوظائف المقرر إلغاؤها لعمال بدوام كامل، ويمتكلون عقود عمل.

وفي الشهر الماضي، كانت شركة «تاتا موتورز» الهندية قالت إنها تتوقع خفض حوالي 1100 وظيفة مؤقتة في مصنع «جاكور لاند روفر»، بعدما رفعت هدف خفض التكاليف في وحدة السلع الفاخرة بنحو 1.3 مليار دولار لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.