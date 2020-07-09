انهيار إيرادات 83% من الشركات الألمانية المنكشفة على الخارج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مسح بأن نحو 80% من الشركات الألمانية المنكشفة على الخارج عانت انهيار الإيرادات، نتيجة أزمة فيروس كورونا، وأن 93% منها تتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية في 2021 أو بعد ذلك.

وأظهر المسح الذي أجرته غرف التجارة الألمانية الضرر الذي سببته الجائحة لأكبر اقتصاد أوروبي، إذ أعلن نحو 15% من حوالي 3300 شركة أن الإيرادات السنوية انخفضت للنصف.

ولكن التركيز على تأثير الجائحة تغير، فبينما كان لقيود السفر المرتبطة بإجراءات العزل تأثير كبير على قطاعات مثل السياحة والصناعة في وقت سابق، فإن الشركات تستشعر الأثر الآن من خلال ضعف الطلب.

ففي يوليو/ تموز، شكا 59% من المشاركين في المسح من ضعف الطلب على منتجاتهم وخدماتهم ارتفاعاً من 57% في إبريل/ نيسان. وتراجعت أهمية مشاكل مثل اختناقات سلاسل التوريد وتوقف الإنتاج.

كما ظهر تأثير الفيروس في انحسار حرص الشركات على الاستثمار. ففي يوليو/ تموز، تخطط أكثر من نصف الشركات، لتقليص الاستثمار في الخارج مقارنة مع 35% في إبريل/ نيسان. (رويترز)