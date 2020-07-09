إغلاق أفرع سوق أبوظبي المالي في رأس الخيمة والفجيرة والظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» عن تعزيز خدماته الرقمية والإلكترونية لتكون أكثر اعتماداً على التقنيات الحديثة بالنسبة لجميع الخدمات التي يقدمها وذلك من خلال نقل فروعه في كل من إماراتي رأس الخيمة والفجيرة إلى إمارة الشارقة، ونقل فرع الظفرة إلى أبوظبي.

وقد اضطرت تداعيات جائحة كورونا الأخيرة العملاء للاعتماد على الأدوات الإلكترونية والذكية حيث زودتهم الخدمات الرقمية والإلكترونية للسوق بتجربة استباقية ومنحتهم دورة عمل جديدة عالية الجودة. وأكد السوق أن الفترات المقبلة ستشهد حملات توعوية من قبل السوق بخدماته المتعددة للعملاء، خاصةً أن التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، دفعت جميع المؤسسات إلى تبني الحلول الرقمية للحصول على خدمات أكثر فاعلية، الأمر الذي اكتشف العميل أنه ذو جدوى وأكثر مرونة وسهولة مقارنة بزيارة الفروع. خاصة وأن المنصة الرقمية، ستوفر مبالغ على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم، والعديد من ساعات العمل على الموظفين، فضلاً عن تقليص الكثير من الإجراءات والمستندات على المتعاملين وعدد الزيارات.

وقال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: نقل الأفرع هي خطوة نحو تعزيز الريادة في الخدمات الرقمية لتقديم تجربة متعامل استباقية وسلسة وتعزيز الخدمات التي نقدمها لعملائنا، حيث يعتبر توحيد منصة الخدمات الرقمية للمستثمرين نهجاً مركزياً، وفي الوقت الذي نمضي فيه لتأكيد السمات التنافسية لنموذج أعمالنا الجديد فقد جاءت هذه الخطوة لتتماشى أيضاً مع استراتيجية «تشكيل العشرينات» التي تركز على تطوير الأعمال من خلال جوانب تشمل التسارع الرقمي، وهي الجوانب التي صُممت جميعها لتعزيز الكفاءة التشغيلية العالمية وترسيخ مكانتنا وقدراتنا التنافسية المعترف بها.

وأكد المنصوري أن بيئة التداول تتغير وأن السوق بحاجة إلى التأقلم مع نموذج التشغيل الخاص بهذه البيئة المتغيرة، من أجل الحفاظ على استمرارية تطوير الأعمال على المدى الطويل والحفاظ على مستويات عالية من رضا العملاء.