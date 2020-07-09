«حرة مطار الشارقة» تستأنف عودة 50% من الموظفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استأنفت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عودة موظفيها إلى العمل بنسبة 50%، وفق ضوابط تضمن توفير بيئة عمل آمنة، وتمت إجراءات العودة بسلاسة وانسيابية، حيث أنجزت الهيئة جميع الإجراءات الوقائية في المقر الرئيسي والمرافق التابعة له، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وجاهزية المكاتب لاستقبال المراجعين وتحديد عددهم، في خطوة تستهدف سلامة الجميع وتضمن استمرار العمل وفق منظومة متميزة تواصل خلالها إنجازاتها.

خدمات نوعية

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أكد سعود سالم المزروعي مـديـر هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، حرص الهيئة على توفير الخدمات النوعية للمستثمرين التي تعزز تنافسيتهم وتضمن استمرارية أعمالهم من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات الصحية المتبعة، كما أشاد بمجهود الموظفين خلال فترة العمل عن بعد، موضحا أن الهيئة استطاعت بفضل موظفيها الأكفاء وبنيتها التكنولوجية وتطبيقاتها الذكية من إنجاز كافة المهام المتعلقة بخدمة متعامليها والمستثمرين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية.

بيئة ملائمة صحياً

نفذت الهيئة من خلال الفرق المختصة جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لإيجاد بيئة عمل ملائمة صحياً، منها تعقيم المقر الرئيسي والمرافق التابعة له، وإعداد تعاميم خاصة للموظفين بالإجراءات المتخذة داخليا والمعتمدة من الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب التوعية بالإرشادات الواجب اتباعها عند العودة إلى العمل، فضلا عن توفير المستلزمات الوقائية والمعقمات والمتابعة المستمرة للحالة الصحية للموظفين، كما انتهت من تركيب بوابات التعقيم عند كافة مداخل الهيئة، والتي تعمل بصورة آلية لتعقيم الموظفين والمراجعين، إلى جانب وضع كاميرات حرارية لقياس درجة حرارتهم، وحواجز بين الموظفين والمتعاملين على جميع المكاتب، لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي وإنجاز المعاملات بصورة آمنة، فضلا عن تجهيز غرف خاصة للعزل في حالات الاشتباه، كما حرصت الهيئة على الالتزام التام بقرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخاصة باستثناء عدد من الفئات من العودة للعمل والاكتفاء بالعمل عن بعد مثل: الموظفات الحوامل والموظفون ذوو الإعاقة والمصابون بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، وذلك بموجب تقارير طبية معتمدة بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية ( 60 ) سنة فما فوق.