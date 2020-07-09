الإمارات الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر أماناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

تواصل دولة الإمارات، ومدنها، تحقيق مراتب متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية التي يعدها موقع «ناميبو»، الذي يضم أضخم قاعدة معلومات وبيانات دولية، حيث حلت الدولة في المركز الثالث بين أكثر الدول أماناً في العالم في عام 2020، متفوقة على اليابان، وسويسرا، وفنلندا، وهولندا، وحققت 84.55 نقطة على المؤشر العام. كما جاءت متقدمة في مؤشر تراجع مستويات الجريمة العالمية محققة 15.45 نقطة.

وفي التصنيفات الدولية للمدن، حلّت أبوظبي في المركز 66 عالمياً على مؤشر جودة الحياة محققة 167.56 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس المدن حسب مجموعة من المعايير، بما فيها القوة الشرائية ومستويات الأمن، وجودة الرعاية الصحية، وجودة الهواء، والبنى التحتية، وجاءت دبي في المركز الـ 103 والشارقة في المركز الـ 127 عالمياً.