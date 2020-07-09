تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة 3 أشهر..ومتحدث البترول يكشف تفاصيل القرار

أعلن الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي عن خبر عاجل، يفيد بثبات أسعار المواد والمنتجات البترولية لمدة ثلاث أشهر، مؤكدا أنه لا زيادة في أسعارها.

وقال "موسي" خلال تقديم برنامج " على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اللجنة المخصصة لتحديد الأسعار الخاصة بـ المواد البترولية تعقد جلسة كل ثلاث أشهر, مشيرا إلى أن الحكومة قرارات ثبات الأسعار كما هي الآن.

من جانبه كشف "حمدي عبد العزيز" المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل قرار تثبيت أسعار المواد والمنتجات البترولية 3 أشهر مقبلة.

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وقال "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اللجنة المشكلة لتحديد الأسعار البترولية اجتمعت لدراسة المتغيرات الثلاثة لتحديد تكلفة سعر البيع المحلية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضات وتذبذبات في الأسعار، نتيجة عدم التخزين، لكن على مدار الثلاثة أشهر ككل حدثت تذبذبات نتيجة الظروف الطارئة في السوق العالمية.

وأضاف أن اللجنة أوصت بتثبيت أسعار المنتجات البترولية حتى تستطيع الفترة المقبلة عمل استقرار في هذا الربع من العام، لمواجهة ومقابلة أي زيادات قد تكون موجودة هذه الفترة نتيجة التقلبات.