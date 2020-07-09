شكرا لقرائتكم خبر عن "إنتل" تتخلى عن عرش صناعة الرقائق الإلكترونية في أمريكا من حيث القيمة السوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إنتل" خلال تعاملات الأربعاء على نحو طفيف مما دفع مكاسب سهم منافستها التكنولوجية "نفيديا" للتفوق عليها من حيث القيمة السوقية لتتخلى "إنتل كورب" بذلك عن موقع صدارة شركات الرقائق الإلكترونية من حيث القيمة السوقية.



وارتفع سهم "نفيديا" يوم الأربعاء بنسبة 3.5% وأغلق عند 408.6 دولار، وهو ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى 251.31 مليار دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 409 دولارات وأقل سعر عند 398.9 دولار.

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أما سهم "إنتل"، فقد ارتفع بنسبة 0.5% وأغلق تعاملات الأربعاء عند 58.61 دولار لتبلغ القيمة السوقية للشركة 248.16 مليار دولار، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 58.70 دولار وأقل سعر عند 57.93 دولار.



ومنذ بداية العام الجاري حتى انتهاء جلسة الأربعاء، حقق سهم "نفيديا" مكاسب بنسبة 74% بينما سجل سهم "إنتل" خسائر بنسبة 2% في نفس الفترة.



بالمقارنة، قفز مؤشر "بي إتش إل إكس" الذي يتعقب أداء أسهم شركات أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) في الولايات المتحدة بنسبة 11% منذ بداية عام 2020 مقارنة بمكاسب مؤشر "ناسداك" للقطاع التكنولوجي بنسبة 17%.