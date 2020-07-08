شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يرتفع مع استمرار جهود شركة التواصل الاجتماعي لإرضاء المعلنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات يوم الأربعاء مدعوما بالجهود التي تبذلها شركة التواصل الاجتماعي لإرضاء المعلنين بعد موجة الانسحابات الأخيرة.



وذكرت "فيسبوك" أنها ستغير سياساتها من أجل جماية المستخدمين وعدم نشر أي خطاب أو محتوى يحض على الكراهية او العنصرية أو العنف.



يأتي ذلك بعد انضمام العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية مثل "كوكاكولا" و"بيبسيكو" و"ماكدونالدز" و"جاب" وغيرها إلى حملة لمقاطعة نشر حملات إعلانية على شبكة "فيسبوك".

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وعللت هذه الشركات خطوتها بمقاطعة الإعلان على "فيسبوك" بانتشار محتوى الكراهية والعنف على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.



وفي سياق متصل، أعلنت "فيسبوك" يوم الأربعاء حذف حسابات وصفحات مرتبطة بعضو الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة "روجر ستون" بسبب ما رأته من نشر معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات في ولاية فلوريدا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 1.1% وأغلق الجلسة عند 234.5 دولار وسجل أعلى سعر عند 246.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 236.5 دولار.