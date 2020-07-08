شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعمٍ من القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي والذي دفع "ناسداك" قرب أعلى مستوى قياسي جديد فضلا عن تجاوز الداو جونز حاجز 26 ألف نقطة مرة أخرى.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أمريكا بنحو ستين ألف حالة في يوم واحد، وهو أعلى مستوى يومي منذ بداية الأزمة.



وقررت العديد من الولايات التي شهدت زيادة في الإصابات إعادة قيود الإغلاق الأمر الذي يضر بالنشاط الاقتصادي.



وأكد المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "لاري كودلو" على أنه من الخطأ إعادة قيود الإغلاق والعزل كونها تضر بالنشاط الاقتصادي، لكنه في نفس الوقت أفاد بانه لا دليل على ركود عميق.



ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بضرورة عودة فتح المدارس في البلاد بحلول الخريف المقبل وهدد بقطع الدعم عنها.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.7% وأغلق عند 40.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.08 دولار وأقل سعر عند 40.3 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.5% مغلقا عند 43.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 177 نقطة) إلى 26067 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26109 نقاط وأقل مستوى عند 25816 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 148 نقطة) إلى 10492 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10494 نقطة وأقل مستوى عنند 10350 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3170 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3171 نقطة وأقل مستوى عند 3136 نقطة.