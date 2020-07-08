شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة أحوال الطقس في الولايات والمناطق الوسطى والغربية في الولايات المتحدة.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أنها لا تزال تتوقع بعض الجفاف في المناطق المذكورة، وهو ما يعني احتمالات تضرر المحاصيل من حيث الكميات والجودة، ومن ثم تراجع المعروض.



من ناحية أخرى، تلقت الأسواق العالمية دعما من بيانات حكومية في الصين تشير إلى إمكانية تعافي وارتداد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل سريع وحاد من تداعيات كورونا.

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وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة التي سجلت ستين ألف حالة في يوم واحد، يتوقع محللون تدخل الحكومة والبنك المركزي بمزيد من إجراءات التحفيز للاقتصاد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر القمح عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 4.4% وأغلقت عند 5.16 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.17 دولار وأقل سعر عند 4.94 دولار.