شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق اعلى 19 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء محققة أعلى مستوى في أحد عشر شهراً، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة الأسواق لأحدث التطورات المحيطة بأزمة فيروس "كورونا".



وكشفت السلطات الصحية الأمريكية اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بنحو ستين ألف حالة في يووم واحد، وهو ما يعد أعلى مستوى قياسي يومي منذ بداية الأزمة.

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وعلق المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" على دعوات إعادة قيود الإغلاق والعزل بأنها ستكون بمثابة خطأ فادح وسوف تكون لها تداعيات أشد ضررا وسلبية على الاقتصاد الأمريكي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسععار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.5% إلى 19.161 دولار للأوقية، وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول عام 2019، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 19.215 دولار وأقل سعر عند 18.585 دولار.