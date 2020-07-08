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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً بتصريحات وزير الخزانة البريطاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب تصريحات وزير الخزانة البريطاني "ريشي سوناك" والذي أعلن من خلالها عن حزمة من الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وفي تقريره عن مراجعة الموازنة عن صيف العام الجاري، قال "سوناك" إن الحكومة البريطانية قررت تقديم دعم للموظفين بنحو ألف جنيه إسترليني (1.2 ألف دولار) لكل موظف يعود لوظيفته بعد نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وكشف "سوناك" أيضا عن حزمة من الحوافز الحكومية التي طرحتها واقترحتها وزارة الخزانة من أجل دعم وحماية الاقتصاد البريطاني من المزيد من الأضرار التي يسببها فيروس كورونان كما اقترح أيضا خفض ضريبة القيمة المضافة من 25% إلى 5%.
وأفاد محللون أن تصريحات "سوناك" تسلط الضوء على مدى التزام الحكومة البريطانية بدعم الاقتصاد والعملة المحلية وأيضا الأسر والموظفين في ظل أزمة الفيروس.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2613، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2624 في حين سجل أقل سعر عند 1.2508.
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