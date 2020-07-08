شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض متأثراً بتصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تركيز المستثمرين على أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البلاد والتي تسبب ضغوطا على الاقتصاد.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" بأن الولايات المتحدة على أعتاب الثلاثة ملايين إصابة كما أن عدد الوفيات يتزايد بها، لكن الملفت للنظر أن أمريكا سجلت ستين ألف إصابة في يوم واحد، وهو عدد قياسي.



على الصعيد العالمي، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" 11 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 545 ألف شخص.

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وطالب مسؤولون في ولايات أمريكية مختلفة بضرورة إعادة فرض قيود الإغلاق والعزل لملايين المواطنين تجنبا لتفشي الفيروس.



لكن البيت الأبيض رد على هذه الدعوات بالقول إنه سيكون من الخطأ الكبير إعادة قيود الإغلاق لما سيكون له من تداعيات سلبية فادحة على الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.