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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه رغم صعود غير متوقع في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وحافظت على مكاسبها على الرغم من بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 3.7 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزون الخام في البلاد بمليوني برميل في نفس الفترة.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 40.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.08 دولار وأقل سعر عند 40.3 دولار.
وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.5% إلى 43.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.
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