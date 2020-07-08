شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم مخاوف عودة قيود الإغلاق بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل ضعف العملة الأمريكية وعلى الرغم من مخاوف عودة قيود الإغلاق في عدد من الدول حول العالم بسبب تصاعد أزمة فيروس "كورونا".



هذا، وكانت جامعة "جون هوبكينز" قد أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم قد تجاوز 11 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 545 ألف شخص.

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وفي الولايات المتحدة وحدها، يقترب عدد المصابين بفيروس "كورونا" من ثلاثة ملايين حالة وأعلنت السلطات الأمريكية اليوم ارتفاع عدد المصابين بأكبر وتيرة يومية منذ بدء الأزمة حيث سجلت إصابات بستين ألف حالة.



وعلق مسؤولون على الدعوات المطالبة بعودة قيود الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي بالقول إن سيكون من الخطأ الشديد العودة للإغلاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7394، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7396 في حين سجل أقل سعر عند 0.734.