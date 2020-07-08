شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط محاولات لاختراق مستوى 40.80، بانتظار الحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 43.05، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق هذه المقاومة أو كسر الدعم 39.65 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

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