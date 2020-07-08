شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليبدأ مهاجمة مستوى 1.1340، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.1420 كهدف رئيسي تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1270 والثبات دونه.

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