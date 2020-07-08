شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 6 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بيانات رسمية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 5.7 مليون برميل إلى 539.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 3.7 مليون برميل.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 4.8 مليون برميل إلى 251.7 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 3.1 مليون برميل إلى 177.3 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون الخام بنحو مليوني برميل في نفس الفترة.