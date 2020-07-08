شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع قرب أعلى مستوياتها منذ يناير بدعم من المخاوف التشيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك في ظل المخاوف في الأسواق بشأن تعطل الإمدادات التشيلية - التي تعد أكبر منتج للنحاس في العالم - فضلا عن قوة الطلب الصيني.



وقفز سعر النحاس في بورصة "لندن" للمعادن بأكثر من 40% منذ تسجيل أدنى مستوى في 45 شهرا خلال مارس حيث تعرض للضغوط الشديدة بسبب أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها على الإنتاج.

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ويتفشى فيروس كورونا بشكل سريع وواسع النطاق في دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها البرازيل وتشيلي الأمر الذي يضر بدوره أنشطة الإنتاج والتعدين.



وذكر وزير التعدين التشيلي بأن بلاده تضع على رأس أولوياتها صحة العمال في المناجم وقطاع التعدين، وهو ما يفرض قيود على الأنشطة التعدينية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2.81 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.81 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.78 دولار.