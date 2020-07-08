شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستعيد نغمة المكاسب وترتفع في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء عقب تراجعها أمس وتلقت دعما اليوم من قطاعي التكنولوجيا والطاقة.



يأتي ذلك على الرغم من بيانات جامعة "جون هوبكينز" بان الولايات المتحدة سجلت زيادة قياسية يومية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا والتي بلغت ستين ألف حالة في يوم واحد.

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وأكد مسؤولو البيت الأبيض أنه سيكون من الخطأ إعادة قيود الإغلاق على الاقتصاد والأنشطة التجارية في الولايات المتحدة.



وفي خطوة جدلية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن على الطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات والمدارس الأمريكية مغادرة البلاد لو تسنى لهم التعليم عن بعد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 206 نقاط) إلى 26097 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 10464 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3170 نقطة.