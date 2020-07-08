شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره بفعل احتمالات توسيع التحفيز النقدي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليقترب من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تزايد احتمالات توسيع التحفيز النقدي فى الولايات المتحدة ، عقب التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 96.81 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.57 نقطة.

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وبخلاف عمليات التعافي ، دعم ارتفاع مستويات الدولار يوم الثلاثاء ، هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، مع ظهور حالات جديدة للعدوى فى استراليا.

أعرب عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع عن قلقهم البالغ من تصاعد عدوي فيروس كورونا فى البلاد ، الأمر الذي يهدد بخفض إنفاق المستهلكين وتفاقم تدهور سوق العمل ،وهو ما سوف يجبر البنك المركزي إلى تقديم المزيد من الدعم التحفيزي.

عززت تلك التصريحات احتمالات قيام المركزي الأمريكي بتوسيع برامج التحفيز النقدي خلال النصف الثاني من هذا العام ، بهدف دعم الاقتصاد الأكبر بالعالم فى مواجهة الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.