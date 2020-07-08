شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 4 أسابيع بفعل ارتفاع إصابات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 372.37 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لينزل عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 1.7% ، ليواصل هبوطه للجلسة الثانية على التوالي ، بعد مكاسب قوية فى مستهل جلسات الأسبوع.

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تقترب الولايات المتحدة من تجاوز حاجز 3 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، مع استمرار الطفرة القياسية للعدوى فى معظم الولايات ، الأمر الذي يدفع السلطات على التراجع عن فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية.

فى فلوريدا ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 11 ألف فى يوم واحد ،أكثر من أي دولة أوروبية سجلت إصابات خلال فترة ذروة تفشي الوباء ،وتوشك الولاية على مواجهة نقصا حادا فى غرف العناية المركزة.

وبدأ البيت الأبيض عملية الانسحاب رسميا من منظمة الصحة العالمية ،وأبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بهذا الأمر ، فى ضوء اتهام المنظمة بالتقصير فى مواجهة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص حول العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.1%.