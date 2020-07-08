شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فوق حاجز 1,800$ للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، لتتداول فوق الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011 ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاطر المحيطة بأسواق المال العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,804.12$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2011 ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,794.80$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,791.45$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن.

ومع استمرار تلك العمليات قفزت أسعار الذهب يوم الأربعاء فوق الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة للمرة الأولى فى تسع سنوات ، فى ظل تصاعد المخاطر المحيطة بالأسواق العالمية.

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تتمثل تلك المخاطر حاليا ، فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤخر تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن تلك الجائحة الفيروسية ، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات الكبرى خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

عدل الاتحاد الأوروبي بالأمس توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2020 إلى انكماش بمعدل 8.3% من انكماش بواقع 7.5% توقعات حزيران/يونيو الماضي ،مع انتعاش الاقتصاد فى 2021 بمعدل 5.8% من نمو بمعدل 6.0% متوسط تقديرات سابقة.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قلقهم من تصاعد عدوي فيروس كورونا فى البلاد ، الأمر الذي يهدد بخفض إنفاق المستهلكين وتفاقم تدهور سوق العمل ،و هو ما سوف يجبر المركزي الأمريكي إلى تقديم المزيد من الدعم التحفيزي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 7.89 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,199.36 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.