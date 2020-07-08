شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية القرين لصناعة الكيماويات تُقر توزيع 16 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 مارس 2020، بقيمة 16.345 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 16 فلساً لكل سهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له وهو 12 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

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واعتمدت الجمعية الموافقة على صرف مبلغ 150 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

هذا ووافقت الجمعية العمومية على تحويل 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى حساب الاحتياطي الاختياري ويخصص لدعم المركز المالي للشركة، وكذلك يُخصص تحويل 10% من ربح الشركة لحساب الاحتياطي القانوني.

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 37.7% خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020، إلى 28.23 مليون دينار، مقابل 45.33 مليون دينار في العام السابق له.