شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية توقع اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون ريال مع "ساب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، بقيمة 500 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مدة التمويل ستكون 30 شهراً، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

وتستهدف الشركة من التمويل دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوبة للعمليات التشغيلية.

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بالإضافة إلى ذلك يهدف التمويل إلى تحقيق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كإحدى الإجراءات الإحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي الحالي، وهو ما يضفي على الشركة مرونة عالية للحد من تأثير الجائحة على تمويل رأس المال العامل، واستمرارية العمل على الخطط الاستراتيجية لنمو الشركة والارتقاء بخدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 51.5 مليون ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 105.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى تعليق الرحلات الدولية والداخلية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بسبب جائحة COVID-19 والتي كان لها تأثير مباشر أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15.9%، والتي أثرت أيضاً سلبياً على ارتفاع مخصصات الذمم المدينة بمقدار 47 مليون ريال.