شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز العربية" تعلن عن متحصلاتها من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن متحصلاتها من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التي أتمت اكتتابها، يوم الأحد الماضي، بعد تحديد سعر 16 ريالاً للسهم الواحد.

وبحسب بيان الشركة، المنشور على موقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، تُقدر قيمة هذه المتحصلات بمبلغ 36.720 مليون ريال، والذي سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي، ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 30% من ملكية المراكز العربية غير المباشرة في رأسمال شركة أملاك العالمية.

يُذكر أن المراكز العربية كانت تمتلك قبل الطرح، عن طريق شركاتها التابعة ما مجموعه 8.44%؜ من رأسمال شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (5.91% بعد الطرح).

وبحسب البيان، يأتي استثمار شركة المراكز العربية بأملاك من خلال اثنتين من شركاتها التابعة، وذلك بنسبة 5.63% من خلال شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري (3.94% بعد الطرح)، وبنسبة 2.81% من خلال شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري (1.97% بعد الطرح).

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وتجدر الإشارة كذلك بأن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر على قوائم الشركة المالية لفترة الربع الثاني المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وكانت الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الاكتتاب العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، قد أعلنت، خلال يونيو الماضي، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح.

وأشارت الأهلي كابيتال، في سابق، إلى أن عملية إتمام بناء الأوامر تمت بنسبة تغطية وصلت 500% وبسعر 16 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

يُذكر أن شركة أملاك العالمية تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التمويل العقاري في المملكة، بالنظر لنشاطها الملحوظ في مجال ابتكار وتطوير الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء.