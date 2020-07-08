أوراكل يجني أرباحه – تحليل – 08-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.51% بما يعادل -0.29 نقطة ليستقر على سعر 56.31 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 57.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 60.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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