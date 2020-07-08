شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 459.07، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.52% بما يعادل -2.10 نقطة ليستقر على سعر 399.90 دولار، ليجني السهم أرباحه وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 467.65 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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