شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي ينخفض بعد ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.88% بما يعادل -0.47 نقطة ليستقر على سعر 52.93 دولار، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 51.18.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط