شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي ينخفض بعد ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.88% بما يعادل -0.47 نقطة ليستقر على سعر 52.93 دولار، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 51.18.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر إيه إم دي ينخفض بعد ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 08-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.