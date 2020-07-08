أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 08-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.86% بما يعادل -56.92 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 3000.12 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي. Advertisements لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 3,215.14. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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