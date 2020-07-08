الاقتصاد

فايزر يظهر المزيد من العلامات السلبية – تحليل – 08-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.39% بما يعادل -0.48 نقطة ليستقر على سعر 34.03 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم. 

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.24، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 32.98.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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