إرتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية وفقا لـ «بوابة أخبار اليوم».

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب العالمية، تخطت حاجز ال1800 دولار، وأن أسعار الذهب في مصر تقترب من تسجيل رقم تاريخي جديد، وعيار 21 يلامس الـ800 جنيه.

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أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 799 جنيها، وعيار 18 نحو 685 جنيه، وعيار 24 نحو 913 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6392 جنيها.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت تراوحت بين 3 جنيهات و5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.