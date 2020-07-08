نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، "انفوجراف" جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضح الانفوجراف أن مصر تحتل المركز الـ9 عربيًا فى مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020، والذى يقيس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة الأعمال من خلال 6 أبعاد رئيسة.
كما أوضح الانفوجراف أن 34 صفقة تم توقيعها فى المنطقة العربية بقيمة 187 مليون دولار فى 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر في المركز التاسع عربياً في مؤشر نضوج ريادة الأعمال 2020 «انفوجراف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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