الدولار يواصل السقوط وينخفض لأقل من 16 جنيه

واصل سعر الدولار، تراجعه أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، وانخفض بقيمة تراوحت بين قرشين إلي 4 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي.
يأتي ذلك بعد تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس الثلاثاء 7 يوليو 2020، في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي، وانخفاضه بقيمة تراوحت بين قرشين و4 قروش.
وسجل سعر الدولار نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.97 للشراء، 16.07 جنيه للبيع.
يأتي ذلك بعد تراجع سعر الدولار أمس في البنك المركزي المصري بقيمة تراوحت بين قرشا و4 قروش، لينخفض دون ال16 جنيها لأول مرة منذ 6 أسابيع.
وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.97 جنيها للشراء، و 16.10 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه.
وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.
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