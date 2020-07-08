شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، والذي يستمر بالتذبذب عند المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.6870، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.7064.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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