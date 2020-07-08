شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الجانبي والضيق على تداولات سعر عقود خام برنت، والذي لا يزال عالقاً بين مستويات الدعم 42.20 والمقاومة 43.38، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي