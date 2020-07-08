شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب ضمن نطاق ضيق كما يظهر بالصورة، وبالتالي، فإننا مستمرون في موقفنا الحيادي إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 40.80 أو كسر الدعم 39.65 لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، والتي تم توضيحها في تقريرنا الصادر هذا الصباح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي